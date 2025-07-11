El País: евродепутаты просят ЕК расследовать передачу данных от Frontex Европолу

Среди прочего депутаты ЕП хотят инициировать слушания в комитете по гражданским свободам Европарламента с участием представителей агентства, указала газета

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Группа евродепутатов потребовала от Брюсселя провести независимое расследование появившихся сведений о том, что Агентство ЕC по безопасности внешних границ (Frontex) якобы передавало незаконным образом персональные данные мигрантов и активистов Европейскому полицейскому агентству (Европол). Об этом сообщила газета El País.

По ее версии, свои подписи под посланием Еврокомиссии (ЕК) поставил 41 парламентарий. Оно было направлено после публикации журналистского расследования с участием испанского издания. Утверждалось, что в период с 2016 по 2023 год Frontex незаконно передал Европолу персональные данные более 13 тыс. человек.

Среди прочего евродепутаты хотят инициировать слушания в комитете по гражданским свободам Европарламента с участием представителей Frontex, Европола, Европейского инспектора по защите данных и самой ЕК относительно программы наблюдения Frontex, посредством которой данные передаются в Европол. Как пишет газета, полицейское агентство ЕС отказывается подтверждать, хранятся ли незаконно переданные данные в его системах и используются ли они в текущих расследованиях.

Эксперты предупреждают, что подобные практики чреваты ущербом для репутации невиновных лиц и основаны на дискриминационных представлениях о миграции и преступности.