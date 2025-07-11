США хотят, чтобы Япония расширяла свои оборонные возможности

Как отметил американский госсекретарь Марко Рубио, отношения Вашингтона и Токио "очень крепкие, хорошие и имеют глубокие исторические корни"

КУАЛА-ЛУМПУР, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не выдвигают требований Японии, а призывают ее увеличить объем инвестиций в оборонные возможности. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио, комментируя информацию о том, что Вашингтон требует от Токио повысить военные расходы до 3,5% ВВП.

"Я не стал бы называть это требованием. Мы призываем их инвестировать в определенные возможности. В первую очередь это касается того, что они могли бы сделать, в последнюю очередь это касается денег", - сказал дипломат на пресс-конференции на полях совещаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. Как поясняет японское агентство Kyodo, Вашингтон намерен добиться от Токио повышения финансирования военных баз США, расположенных в Японии.

По словам Рубио, отношения Вашингтона и Токио "очень крепкие, хорошие и имеют глубокие исторические корни" и характер этих отношений не изменится.

В июне Kyodo сообщило, что администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Токио повышения расходов на оборону до 3,5% ВВП, а в перспективе и до 5% ВВП. Японский премьер-министр Сигэру Исиба, комментируя эту информацию, заявил, что его страна не будет по указке извне повышать военные траты.

В 2022 году японское правительство утвердило новую стратегию нацбезопасности, которая предполагает увеличение военных расходов к 2027 году почти вдвое - до 2% ВВП. Между тем в Токио не исключают, что рассмотрят возможность повышения оборонных трат выше этого показателя.

Ранее Трамп выразил мнение, что американо-японский договор о взаимной обороне несправедлив, так как в случае внешней агрессии Соединенные Штаты обязаны защищать Японию, а она в случае нападения третьей страны на США защищать их не обязана.