Депутат Рады Дмитрук назвал РФ, Белоруссию и Украину частями единой культурной системы

Артем Дмитрук отметил, что сегодня в Киеве преследуют за веру, разрушают храмы, обвиняют священников, изгоняют за инакомыслие

ВИТЕБСК, 11 июля. /ТАСС/. Россия, Белоруссия и Украина составляют части единой духовно-культурной корневой системы. Об этом заявил внефракционный депутат Верховной рады Артем Дмитрук, который выехал с Украины из-за политического преследования.

"Единство возможно и неизбежно. <...> Я призываю не забывать, кто мы такие: Россия, Украина, Белоруссия - это неотъемлемая часть одной духовно-культурной корневой системы. Киев, Москва, Минск - это не просто столицы, это три главы одной книги. И если одну вырвать, смысл исчезает", - сказал он, выступая по видеосвязи на пленарном заседании международной конференции "Время Союзного государства: культурное и информационное пространство".

Он отметил, что сегодня на Украине преследуют за веру, разрушают храмы, обвиняют священников, изгоняют за инакомыслие.

Организаторами мероприятия выступили постоянный комитет Союзного государства и международный Клуб народного единства в рамках фестиваля "Славянский базар". В конференции принимают участие журналисты, блогеры, политологи, общественные деятели и эксперты.