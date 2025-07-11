Рубио назвал продуктивной встречу с руководством МИД Японии и Южной Кореи

Как отмечается в заявлении Госдепа, участники переговоров обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах безопасности, экономики, энергетики, судостроения, а также в области создания устойчивой цифровой инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио отметил важность проведенных трехсторонних переговоров с главой МИД Японии Такэси Иваей и замглавы МИД Южной Кореи Пак Юн Чжу на полях совещаний по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.

"Сегодня в Малайзии состоялась продуктивная встреча с министром иностранных дел Японии Такэси Иваей и [заместителем] министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Чжу. Наше трехстороннее партнерство необходимо для совместной работы по поддержанию мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами", - написал Рубио в X.

Как отмечается в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, участники переговоров обсудили вопросы расширения сотрудничества в сферах безопасности, экономики, энергетики, судостроения, а также в области создания устойчивой цифровой инфраструктуры.

Рубио в Куала-Лумпуре также встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым и руководителем китайского внешнеполитического ведомства Ван И.