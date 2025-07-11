В Венесуэле хотят свернуть торговлю с компаниями ЕС как "спонсора геноцида в Газе"

Парламентарии призвали правительство страны разорвать отношения с компаниями из стран Евросоюза

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Депутаты Национальной ассамблеи Венесуэлы приняли декларацию, в которой обвиняют власти Европейского союза в пособничестве действиям Израиля в секторе Газа, называя сообщество "спонсором геноцида". Документ опубликован на сайте парламента латиноамериканской страны.

"Европейский союз является одним из главных спонсоров самого преступного геноцида XXI века, осуществленного израильским сионизмом против народа Палестины, - говорится в заявлении. - Европейский союз является участником и главным пособником в поставках оружия для продолжения атак на палестинский народ. Европейский парламент в настоящее время находится в заложниках у фашистских и террористических ультраправых сил, которые поддерживают геноцид и истребление людей в секторе Газа, осуществляемые израильским сионизмом".

Парламентарии призвали правительство Венесуэлы разорвать торговые отношения с компаниями из стран ЕС. "Мы просим национальную исполнительную власть безотлагательно рассмотреть вопрос о разрыве торговых отношений с компаниями Европейского союза, действующими на территории Боливарианской Республики Венесуэла", - отмечается в заявлении.

18 мая израильская армия объявила о начале боевых действий в северных и южных районах сектора Газа в рамках широкомасштабной наземной операции "Колесницы Гидеона". Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в анклаве израильских заложников. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что по итогам операции армия планирует взять под контроль всю территорию сектора Газа. Согласно данным Минздрава Газы, общее число жертв израильской агрессии с 7 октября 2023 года до сегодняшнего дня превысило 57,5 тыс., пострадали свыше 136,5 тыс. палестинцев.