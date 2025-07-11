Politico: соратники Маска покинули DOGE после его ухода с госслужбы

Из ведомства также ушли как минимум семь программистов, часть из них имела доступ к гостайне, и еще три планируют уволиться

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. По меньшей мере восемь сотрудников руководящего звена в ведомстве по повышению эффективности работы правительства США (DOGE), которое курировал Илон Маск, уволились после его ухода с госслужбы. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, DOGE также покинули как минимум семь программистов, часть из них имела доступ к гостайне, и еще три планируют уволиться.

Собеседник издания в Белом доме отметил, что многие работники ведомства Маска изначально были наняты по срочным контрактам. "Представители руководства DOGE никогда не собирались строить карьеру на госслужбе", - пояснил он.

В конце мая Маск объявил об уходе с госслужбы. 5 июня между ним и президентом США Дональдом Трампом произошла перепалка в соцсетях. Миллиардер раскритиковал экономическую политику президента, а Трамп назвал Маска сумасшедшим и заявил, что тот прекратил добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал DOGE.