Польша пообещала адекватно ответить на закрытие генконсульства в Калининграде

Пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский призвал жителей страны не совершать туристические поездки в Россию

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Польша будет адекватно реагировать на действия России. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский, реагируя на решение МИД России закрыть генконсульство Польши в Калининграде.

"Это решение МИД РФ было хорошим расчетом, но не имело оснований. <...> МИД Польши будет адекватно реагировать на действия РФ", - сказал Вроньский на брифинге, трансляцию которого вел телеканал TVP Info. Дипломат не стал уточнять, какие ответные действия предпримет Варшава. Он также призвал поляков не совершать туристические поездки в РФ.

Кроме того, Вроньский уточнил, что, согласно ноте МИД РФ, один польский дипломат должен будет покинуть Россию в связи с закрытием генконсульства в Калининграде.

11 июля МИД РФ сообщил, что Россия в связи с закрытием генконсульства РФ в Кракове в качестве ответной меры с 29 августа закрывает генконсульство Польши в Калининграде. В дипведомстве подчеркнули, что данный шаг вызван "необоснованными и враждебными действиями польской стороны, выразившимися в сокращении под надуманным предлогом российского консульского присутствия на территории Республики Польша".

12 мая глава польского МИД Радослав Сикорский объявил о решении закрыть генконсульство РФ в Кракове. Польский министр мотивировал эту меру якобы "доказанным участием спецслужб РФ в поджоге торгового центра на улице Марывильской в Варшаве", где произошел пожар в мае 2024 года. Посол России в Варшаве Сергей Андреев подчеркнул, что польские власти не предъявляют никаких доказательств своих обвинений.