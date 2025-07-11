Украина и США будут совместно производить порох на американской территории

Киев и Вашингтон подписали более пяти соглашений и документов в сфере обороны, отметил советник Владимира Зеленского Александр Камышин

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украина и США в рамках конференции в Риме подписали соглашение о совместном производстве пороха на американской территории. Об этом сообщил советник Владимира Зеленского Александр Камышин.

"Сегодня было подписано более пяти соглашений, документов в сфере обороны. Часть из них открыты, часть - закрыты", - приводит слова Камышина агентство Укринформ. Советник Зеленского обратил внимание на то, что при подписании одного из документов присутствовал спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог. "Это соглашение о совместном производстве порохов на территории США американской компанией и "Укроборонпромом", - сказал Камышин.

10-11 июля в Риме проходит конференция по восстановлению Украины URC 2025.

В ней принимают участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но европейские лидеры обсуждают и военную поддержку Киева. На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.