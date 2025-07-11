Трамп заявил, что "кое-что будет происходить" применительно к России и Украине

Американский лидер не уточнил, о чем именно идет речь

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп фактически сигнализировал о намерении предпринять новые действия применительно к России и Украине, но не уточнил, о чем именно идет речь.

Журналисты попросили американского лидера прокомментировать якобы имевший место удар России по гражданскому объекту на Украине. "Знаю. Вы увидите, что кое-что будет происходить", - ответил Трамп в беседе с репортерами на Южной лужайке Белого дома перед вылетом с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в штат Техас для ознакомления с ходом ликвидации последствий разрушительного наводнения. Никаких дальнейших комментариев на этот счет от главы американской администрации не последовало.

10 июля Трамп в интервью NBC заявил, что планирует на понедельник крупное заявление, касающееся России. Подробностей американский лидер не привел, однако вновь отметил, что разочарован тем, как продвигается урегулирование на Украине.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль ожидает анонсированного американской стороной заявления, "чтобы понять, что имел в виду президент Трамп".