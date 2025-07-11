Противоречивые заявления. Почему действия Трампа по Украине сложно предсказать

Позиция американского лидера об урегулировании конфликта на Украине зависит от нескольких факторов, среди них — личные связи и предпочтения, финансовые интересы, идеология и подход к НАТО, считает кандидат экономических наук, доцент кафедры экономической безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Николай Гапоненко

"Действия президента США Дональда Трампа в отношении поддержки Украины сложно предсказать по нескольким причинам. Первая — непредсказуемая политика. Трамп известен своим нестандартным подходом к внешней политике, который часто отличается от традиционных линий. Его решения могут зависеть от текущих политических обстоятельств или личных интересов", — рассказал Гапоненко.

Следующей причиной, по его словам, являются личные связи и предпочтения, что может влиять на его восприятие ситуации на Украине и на его решения по поддержке этой страны. Имеют значение и внутриполитические факторы. "Политическая обстановка в США, включая давление со стороны Конгресса, общественного мнения и его собственных избирателей, может значительно влиять на его решения", — отметил Гапоненко.

Собеседник агентства также указал на возможность влияния финансовых интересов. "Трамп часто акцентирует внимание на финансовых аспектах международной помощи, что может привести к изменению уровня поддержки Украины в зависимости от оценки его администрации о том, насколько это выгодно для США", — пояснил эксперт.

Среди других причин он назвал изменчивость приоритетов, идеологию и подход к НАТО. "Внешнеполитические приоритеты могут меняться в зависимости от других глобальных событий или кризисов, что может отвлечь внимание от украинского вопроса. Трамп высказывался критически о НАТО и его роли, что также может повлиять на его подход к поддержке Украины как части европейской безопасности", — указал Гапоненко.

Показательные примеры

Эксперт выделил следующие эпизоды, которые, по его мнению, могут быть причиной переменчивости подхода Трампа к Украине. "Импичмент в 2019 году из-за Украины. Один из самых известных случаев, связанных с Украиной, произошел, когда Трамп был обвинен в злоупотреблении властью. Он пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против его политического соперника Джо Байдена и его сына Хантера. Это привело к импичменту Трампа в Палате представителей, хотя он был оправдан Сенатом", — напомнил эксперт.

В качестве еще одного примера он привел ситуацию с задержкой военной помощи Украине на сумму $391 млн, после которой президент США подвергся критике как внутри страны, так и за ее пределами. "Эта задержка была воспринята как попытка использовать помощь для давления на Украину. Следующее — поддержка антироссийской политики. Несмотря на задержку помощи, Трамп все же подписал закон о выделении средств для Украины, включая летальное оружие", — пояснил Гапоненко.

"На саммите НАТО в Брюсселе в 2018 году Трамп поднимал вопрос о том, что некоторые союзники по НАТО не делают достаточных взносов. Он также упоминал о необходимости большей ответственности со стороны стран Восточной Европы, включая Украину. Отношения с президентом России: Трамп неоднократно высказывался в пользу улучшения отношений с Россией в общем и с Путиным в частности. Это создало беспокойство среди украинских официальных лиц и их сторонников, которые опасались, что это может привести к снижению поддержки Украины", — отметил Гапоненко.

При этом немаловажным для президента США являются взаимные интересы. "Трамп часто подчеркивал, что поддержка Украины должна быть обусловлена "взаимными интересами" США, что указывает на его прагматический подход к международной помощи. Эти примеры наглядно демонстрируют сложный и иногда противоречивый подход Трампа к Украине и его внешней политике в целом", — заключил Гапоненко.