Украинское издание "Захид.нет" сообщило, что Зенон Врублевский был членом дивизии СС "Галичина", и опубликовало на своем сайте его фото в нацистской форме

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Украинский институт национальной памяти реабилитировал члена дивизии СС "Галичина" и участника Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Зенона Врублевского.

"Среди реабилитированных на этом заседании Национальной комиссии - 98-летний ветеран УПА Зенон Врублевский", - говорится в сообщении института в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской). В свою очередь украинское издание "Захид.нет" сообщило, что Врублевский был также членом дивизии СС "Галичина", и опубликовало на своем сайте его фото в нацистской форме.

Кроме того, в числе реабилитированных на этом заседании - участник Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ), который, по утверждению комиссии, также являлся "борцом за независимость Украины".

В последние годы власти Украины проводят политику героизации деятелей украинского национализма - возглавлявшего Организацию украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Степана Бандеры, командующего Украинской повстанческой армией (УПА, запрещена в РФ) Романа Шухевича и других. Именами этих людей, активно сотрудничавших в годы Великой Отечественной войны с гитлеровцами, называют улицы, им устанавливаются памятники, в их честь радикалы проводят факельные шествия. Нацбанк Украины выпустил модифицированные банкноты национальной валюты, дизайн которых дополнен лозунгом, который использовался как пароль-приветствие членами ОУН-УПА.

ОУН - ультраправая политическая организация, действовавшая в основном на территории Западной Украины. Для достижения поставленной цели - создания самостоятельной Украины - ОУН ориентировалась на использование экстремистских средств, в том числе терактов. В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. На совести боевиков ОУН-УПА, которых по имени главы движения стали называть бандеровцами, множество кровавых преступлений, в том числе участие в Холокосте. По данным ряда исследований, всего члены ОУН-УПА убили не менее 1 млн человек, в том числе 200 тысяч поляков в ходе Волынской резни.