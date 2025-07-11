В Верховную раду внесли законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции

В Киеве объяснили этот шаг тем, что Украина "столкнулась с критической потребностью в средствах вооружения" для ведения боевых действий

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Законопроект о выходе Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин внесен в Верховную раду. Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

"Выполнение внутригосударственной процедуры, направленной на приостановление для Украины действия Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которая вступила в силу для Украины 19 июня 2005 года", - говорится в пояснительной записке.

Аргументируется этот шаг тем, что Украина "столкнулась с критической потребностью в средствах вооружения" для ведения боевых действий. "Одним из таких средств являются противопехотные мины, которые позволяют увеличить эффективность оборонительных мероприятий путем организации инженерных заграждений", - говорится в тексте пояснительной записки. Инициатором законопроекта выступил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

29 июня Владимир Зеленский своим указом поручил кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по выходу Украины из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

Оттавская конвенция о запрете противопехотных мин вступила в силу в 1999 году, к ней присоединились 164 государства, включая Украину. По оценкам Международного комитета Красного Креста, этот вид вооружений приводит к большому числу жертв среди мирного населения и продолжает представлять опасность еще долгие годы после завершения военных действий.

Ранее о выходе из Оттавской конвенции сообщили Финляндия, Эстония, Латвия, Литва и Польша.