Профильный комитет Сената США утвердил военную помощь Киеву на $500 млн

Срок ее оказания составит до 2028 года

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США утвердил ассигнования в размере $500 млн на оказание военной помощи Украине по 2028 год. Пункт соответствующего содержания внесен в одобренный этим комитетом проект американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Как говорится в справочных документах, обнародованных комитетом, принятые им решения "продлевают срок действия Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI) по 2028 год включительно и расширяют финансирование [этой программы] до уровня $500 млн".

Предлагаемый комитетом военный бюджет провозглашает в качестве "политики Соединенных Штатов оказание помощи Украине в обеспечении вызывающего доверие потенциала обороны и сдерживания, а также укрепление сотрудничества с Украиной в сфере обороны и безопасности в целях строительства Вооруженных сил Украины, способных защищать Украину и сдерживать агрессию в будущем".

Наконец, одобренный комитетом законопроект о военном бюджете США на 2026 год требует от шефа Пентагона Пита Хегсета "продолжать предоставлять правительству Украины разведывательную поддержку, в том числе информацию, разведывательную информацию и спутниковые снимки".

Нет твердых гарантий того, что в процессе дальнейшего рассмотрения законопроекта на Капитолийском холме (сенатом полного состава, а также в Палате представителей Конгресса), все эти положения будут сохранены. Впрочем, законодательная ветвь власти США придерживается в основном оголтело русофобских позиций и готова одобрять едва ли не любые предложения по оказанию помощи Киеву. Тем не менее даже после доработки в согласительной комиссии и после прохождения через Конгресс законопроект должен еще будет подписать президент США Дональд Трамп.

В целом комитет по делам ВС верхней палаты утвердил выделение на военные нужды США в будущем году $924,7 млрд.