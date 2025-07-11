Профильный комитет Сената США утвердил запрет на сокращение войск в Европе

Председателю Комитета начальников штабов ВС Соединенных Штатов генералу Дэну Кейну предписывается произвести "независимую оценку рисков, с которыми сопряжены любые такие изменения"

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Комитет по делам вооруженных сил (ВС) Сената Конгресса США утвердил запрет на сокращение численности американских войск в Европе исполнительной ветвью власти в одностороннем порядке. Пункт соответствующего содержания внесен в одобренный этим комитетом проект американского оборонного бюджета на 2026 финансовый год.

Как говорится в справочных документах, обнародованных комитетом, принятые ими решения "запрещают сокращение сил и средств США в Европе или отказ [Вашингтона] от поста Верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе до тех пор, пока министр обороны [Пит Хегсет] не оценит воздействие на интересы США и НАТО и не заверит Конгресс в том, что такие действия отвечают национальным интересам". При этом председателю Комитета начальников штабов ВС США генералу Дэну Кейну предписывается произвести "независимую оценку рисков, с которыми сопряжены любые такие изменения".

В целом комитет по делам ВС верхней палаты утвердил выделение на военные нужды США в будущем году $924,7 млрд.

Как сообщила в конце мая газета Handelsblatt, европейские дипломаты высокого ранга ожидают, что Соединенные Штаты объявят о сокращении военного присутствия в Европе в ближайшие месяцы. Президент США Дональд Трамп допустил в апреле такое сокращение. Шеф Пентагона Пит Хегсет тогда же уточнил, что Соединенные Штаты еще не выработали решение об уровнях дальнейшего американского военного присутствия в Европе, оно будет подготовлено в том числе с учетом результатов переговоров Москвы и Вашингтона. Хегсет не пояснил, разделяет ли он мнение предыдущего главнокомандующего ОВС НАТО в Европе американского генерала Кристофера Каволи, который утверждал весной, что Соединенным Штатам необходимо сохранить усиленную группировку войск в Европе.