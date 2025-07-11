Главу Центра противодействия коррупции на Украине обвинили в уклонении от воинской службы

По данным следствия, Виталий Шабунин был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалование

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Обвинения в уклонении от воинской службы предъявлены председателю правления украинского Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, который после мобилизации фактически не появлялся в расположении своего подразделения. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

"Нынешнему военнослужащему предъявлено обвинение по статье об уклонении от военной службы в условиях военного положения, а также по статье о завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Ему грозит до 10 лет лишения свободы", - написано в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, Шабунин был мобилизован в 2022 году, но "под предлогом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не относящихся к составу сил обороны", получая при этом жалование. Он также обвиняется в использовании в личных целях внедорожника, который был ввезен на Украину в качестве гуманитарной помощи.

Ранее украинское издание "Страна" сообщало, что Шабунин недавно был отправлен в Харьковскую область на передовую. Сам Шабунин связывает свою отправку в зону боевых действий "с критикой законопроекта, которым предлагалось исключить уголовную ответственность за преступления при выполнении оборонных контрактов, а также за другие критические высказывания в адрес Владимира Зеленского и политики властей в целом".