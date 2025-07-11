Молдавские прокуроры хотели запросить для депутата Таубер 21 год лишения свободы

Ее обвиняют в нарушениях при финансировании ликвидированной партии "Шор"

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Молдавские прокуроры, запросившие 13 лет тюрьмы для депутата парламента Марины Таубер, хотели посадить ее на 21 год по обвинению в нарушениях при финансировании ликвидированной ранее партии "Шор". Об этом она написала в своем Telegram-канале, комментируя соответствующее заявление прокуратуры по борьбе с коррупцией.

"Оказывается, прокуроры хотели запросить для меня 21 год лишения свободы (это помимо остальных требований). Но в итоге сошлись на 13", - отметила Таубер, пообещав предоставить в ближайшее время "более детальные и подробные комментарии". При этом она напомнила о недавнем скандале, когда по вине депутатов правящей Партии действия и солидарности (ПДС) в Молдавии были амнистированы серийные убийцы.

"Но и риторический вопрос: где там у нас особо опасные преступники-рецидивисты? И амнистированы, и не в санкциях. А для Шора, Таубер и Гуцул как раз под 100 лет тюремного заключения, если сложить, и просят. Просят, потому что боятся. И правильно делают, что боятся", - подчеркнула депутат.

Молдавская прокуратура выступила с заявлением, что ходатайствует о назначении Таубер путем частичного сложения наказаний тюремного заключения сроком на 13 лет с лишением права занимать государственные должности. В нем отмечается, что оппозиционеру предъявлены обвинения по пяти эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования, а также вмешательство в отправление правосудия. Указано также, что уже более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. В связи с этим обвинение запросило объявить ее в розыск для помещения под арест.

Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за этим делом стоит президент страны Майя Санду и контролирующая парламент и правительство ПДС, которая поддерживает главу государства. По ее словам, власти развязали репрессии против оппозиции перед предстоящими 28 сентября парламентскими выборами.

Суд по этому делу идет с июня 2023 года. Похожие обвинения были выдвинуты против главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул, которая также входит в оппозиционный блок "Победа". Объединение "Победа", которое возглавил после ликвидации Илан Шор, состоит из партий "Возрождение", "Шанс", "Виктория" и "Сила альтернативы и соглашения Молдовы".