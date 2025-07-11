Депутат парламента Молдавии отметила, что президент страны является "марионеткой", которая "выполняет указания от ЕС и Румынии"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности расправляются с оппозицией из страха быть призванными к ответственности за коллапс, в который они ввергли страну. Об этом заявила в эфире телеканала "Звезда" депутат молдавского парламента Марина Таубер, комментируя требования прокуроров приговорить ее к 13 годам тюремного заключения, а главу Гагаузии Евгению Гуцул - к 9 годам.

"Ситуация со мной, как и процесс Евгении Гуцул, - это показательная расправа над оппозицией, которая реально борется с нынешними властями", - сказала Таубер, отметив, что Санду таким образом продемонстрировала свой страх перед женщинами-лидерами, меняющими ситуацию в стране.

"Во всех сферах нашей жизни творится полный коллапс. То, что происходит сейчас, - это агрессивная политика в адрес России, которая не подкреплена желанием нашего народа, но будет продолжаться столько времени, сколько Санду будет находиться у власти", - пояснила депутат, отметив, что нынешний руководитель Молдавии - "марионетка", которая "выполняет указания от ЕС и Румынии". Таубер привела результаты последних опросов населения, показавших, что подавляющее большинство граждан выступает против вхождения страны в НАТО и политики милитаризации, проводимой Санду и ее партией, рейтинги которой перед предстоящими 28 сентября выборами в парламент упали до 10-20%.

В октябре 2024 года Санду на выборах главы государства внутри страны уступила по количеству голосов своему сопернику - выдвинутому социалистами бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло. Провалился и организованный президентом референдум по вопросу о вступлении страны в Евросоюз. Переизбраться на второй срок ей удалось во втором туре за счет голосования более чем 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли свыше 200 участков на территории ЕС. Лидеры крупнейших оппозиционных партий обвинили Санду в фальсификации результатов выборов на этих участках, в узурпации власти при поддержке западных финансовых доноров и не признали ее легитимность.

Полномочия главы государства в Молдавии ограничены, а реальная власть находится в руках правительства, которое назначается парламентским большинством. Как свидетельствуют опросы, на нынешних выборах блок оппозиционных левых партий, переговоры о формировании которого ведут лидеры Партии социалистов, Партии коммунистов, партий "Сердце Молдовы" и "Будущее Молдовы", имеет шансы победить. Кроме того, высокие шансы пройти в парламент имеют правящая партия, рейтинг которой в последнее время снижается из-за провалов в управлении страной, блок "Победа", блок оппозиционных проевропейских партий "Альтернатива", который возглавили мэр Кишинева Ион Чебан, Стояногло, а также экс-премьер Ион Кику и лидеры "Гражданского конгресса" и "Нашей партии". Остальные политические силы не преодолели бы порог в 5%.