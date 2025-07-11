Fox: замглавы ФБР может уйти в отставку из-за конфликта по делу Эпштейна

По сведениям телеканала, между Дэном Бонджино и главой американского Минюста Пэм Бонди 9 июля произошел разговор на повышенных тонах

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Заместитель директора ФБР Дэн Бонджино рассматривает возможность подать в отставку из-за несогласия с политикой Минюста США в отношении дела финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщает телеканал Fox News.

По его сведениям, между Бонджино и главой американского Минюста Пэм Бонди 9 июля произошел разговор на повышенных тонах. После этого замглавы ФБР не появлялся на рабочем месте, по данным телеканала он взял отгул в связи со сложившейся ситуацией. В свою очередь телеканал CNN указывает, что в ФБР хотели получить больше информации по делу Эпштейна, однако в Минюсте в этом запросе отказали.

Ранее портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Илон Маск затем усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.