AeroTime: замеченный в небе над Киевом Ан-124 перегнали в Лейпциг

В городе находится хаб украинской грузовой авиакомпании Antonov Airlines

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Тяжелый транспортный самолет Ан-124, замеченный 11 июня в небе над Киевом, приземлился в Лейпциге, где находится хаб украинской грузовой авиакомпании Antonov Airlines. Об этом сообщил ирландский портал AeroTime, специализирующийся на новостях авиации.

Отмечается, что после начала Россией специальной военной операции на Украине Antonov Airlines перевела в аэропорт Лейпциг/Галле пять самолетов Ан-124. Онлайн-издание предположило, что замеченный над Киевом борт под регистрационным номером UR-82073 мог присоединиться к другим Ан-124 в Лейпциге.

Из-за боевых действий украинское воздушное пространство закрыто для полетов гражданской авиации, военные самолеты также поднимаются в небо для конкретных задач и крайне редко попадают на видео. Ранее Telegram-канал "Политика страны" высказал предположение, что замеченный Ан-124 может перегоняться из города Днепра (ранее - Днепропетровск) за границу для выполнения коммерческих задач.