11 июля, 23:33
Военная операция на Украине

Politico: Трамп может выделить Киеву оружия на сотни миллионов долларов

Президент США Дональд Трамп. AP Photo/ Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/ Evan Vucci
Речь об использовании президентом США полномочий, позволяющих отправлять Украине имеющиеся на складах Пентагона вооружения, уточнила газета

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность предоставления Украине нового пакета американских оружия и военной техники на сотни миллионов долларов. Об этом сообщила газета Politico.

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Ссылаясь на двух неназванных лиц, там уточнили, что имеется в виду использование Трампом полномочий главы государства, позволяющих отправлять Киеву уже готовые и имеющиеся на складах Пентагона вооружения. Речь идет об утвержденных Конгрессом еще при предыдущей американской администрации фондах военной помощи Украине. В них остается порядка $3,8 млрд.

Аналогичные данные распространило в четверг информационное агентство Reuters. По его данным, объем новых поставок оружия может достичь $300 млн.

2 июля газета The New York Times сообщила, что США приостановят поставку Украине ракет для систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, ПЗРК Stinger и других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Владимир Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. Трамп заявил 3 июля, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Киеву. Госсекретарь Марко Рубио заявил 10 июля, что поставки вооружений на Украину продолжаются в целом по согласованному между администрацией и Конгрессом графику. По его словам, "подавляющие объемы военной помощи", оказываемой Соединенными Штатами Украине, "вообще никогда не ставились на паузу". 

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