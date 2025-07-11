Зеленский заявил о возобновлении поставок оружия из США на Украину

Он уточнил, что у Киева "есть политические сигналы самого высокого уровня" по этому вопросу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Владимир Зеленский заявил, что США возобновили поставки вооружений на Украину. По его словам, Киев получил подтверждающие сигналы.

"У нас есть политические сигналы самого высокого уровня - хорошие сигналы, особенно от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей. По всем докладам - поставки возобновлены", - сказал он. Соответствующая видеозапись размещена в Telegram-канале Зеленского.

2 июля газета The New York Times сообщила, что Вашингтон приостановит поставки Киеву ракет для зенитных систем Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных зенитных ракетных комплексов Stinger и других вооружений. Тогда МИД Украины вызвал временного поверенного в делах США в Киеве Джона Гинкеля, а Зеленский отметил, что Европа не способна заменить американские поставки. 3 июля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву. При этом он подчеркнул, что США сами нуждаются в вооружениях. 7 июля Трамп фактически объявил о возобновлении поставок оружия и военной техники Украине. 10 июня госсекретарь, врио помощника президента по нацбезопасности Марко Рубио сообщил, что поставки американских вооружений продолжаются в целом по согласованному между вашингтонской администрацией и Конгрессом графику.