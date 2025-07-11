Глава Минпрома: Эр-Рияд не пожалеет сил для участия в российско-арабском саммите

Бандар аль-Хурейф отметил серьезный настрой Саудовской Аравии

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Саудовская Аравия не пожалеет сил и времени для участия в предстоящем первом в истории российско-арабском саммите. Об этом заявил в интервью ТАСС министр промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Бандар аль-Хурейф.

"Я не знаю конкретных подробностей, но могу сказать, что мы не жалеем усилий и времени. Это приведет к определенным результатам. Мы для этого очень серьезно настроены", - сказал он, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать двусторонних соглашений в рамках российско-арабского саммита в октябре.

Российско-арабский саммит пройдет в октябре в Москве.

Полный текст интервью будет опубликован в 11:00 мск.