The Daily Wire: глава ФБР хочет отставки министра юстиции из-за дела Эпштейна

Кэш Пател недоволен нежеланием Пэм Бонди обнародовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает портал

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Глава Федерального бюро расследований (ФБР) Кэш Пател недоволен нежеланием министра юстиции - генерального прокурора США Пэм Бонди обнародовать больше документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна и хочет ее отставки. Об этом сообщил портал The Daily Wire со ссылкой на источники.

По их сведениям, Пател также не исключает, что покинет свою должность вслед за своим заместителем Дэном Бонджино. Как выяснило издание, Бонджино ранее в ультимативном порядке сообщил, что не станет работать вместе с Бонди и уволится, если она останется во главе Минюста.

Ранее телеканал Fox News сообщил, что между Бонджино и Бонди 9 июля произошел разговор на повышенных тонах. После этого замглавы ФБР не появлялся на рабочем месте. Он, вероятно, взял отгул в связи со сложившейся ситуацией. В свою очередь телеканал CNN информировал, что ФБР хотело получить больше информации по делу Эпштейна, однако Минюст в этом отказал.

6 июля портал Axios сообщил, что Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований не нашли свидетельств возможного шантажа влиятельных лиц со стороны Эпштейна, наличия якобы существующего списка его клиентов, а также каких-либо подтверждений версии о его убийстве. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге заявила, что "списка клиентов" Эпштейна, о котором говорила ранее министр юстиции, не существует. Американский предприниматель Илон Маск затем усомнился в том, что президенту США Дональду Трампу можно верить, если Белый дом не станет публиковать материалы по делу Эпштейна. При этом сам Трамп и члены его команды в рамках избирательной кампании неоднократно обещали рассекретить документы расследования по делу Эпштейна и обеспечить максимальную прозрачность этой истории.

Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после его самоубийства в тюремной камере 10 августа 2019 года.