Генерал ФРГ Фройдинг: ВСУ получат дальнобойные системы к концу июля

Это "усилит украинскую противовоздушную оборону", отметил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля.

Генерал-майор, который сейчас находится в Киеве, подчеркнул, что в пятницу состоялась "церемония подписания соглашения между представителями украинской промышленности и Минобороны Украины, финансируемого Германией". "Мы запустили эту инициативу в конце мая, и в результате данной инициативы уже в конце этого месяца ВС Украины получат первые системы вооружения большой дальности. А затем в большом количестве, выражающемся трехзначным числом, и это значительно усилит украинскую противовоздушную оборону, возможности Украины в ближайшие недели и месяцы", - заявил Фройдинг в эфире телеканала ZDF.

В то же время он отметил, что Киеву "нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты". Германия, по его словам, готова обеспечить Украину такими системами вооружений.

Во время визита Владимир Зеленского в Берлин власти двух стран 28 мая подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. В середине июня министр обороны ФРГ Борис Писториус и Зеленский в Киеве подтвердили, что Германия и Украина намерены начать совместное производство боевых систем большой дальности. Среди таковых назывались беспилотники, крылатые ракеты.

1 июля газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия начала финансирование производства дальнобойных боевых систем для Украины. По ее данным, представители правительства ФРГ подписали с украинской стороной первый договор, согласно которому ФРГ возьмет на себя оплату изготовления более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый").