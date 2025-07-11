США ввели визовые санкции против должностных лиц Кубы

В их числе президент республики Мигель Диас-Канель, министр Революционных вооруженных сил Альваро Лопес Мьера и министр внутренних дел Ласаро Альберто Альварес Касас

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Вашингтонская администрация ввела визовые санкции в отношении некоторых должностных лиц Кубы, включая президента республики Мигеля Диас-Канеля и двух министров. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

По его словам, США "вносят в санкционный список ключевых руководителей режима <...> за причастность к грубым нарушениям прав человека". Как уточнил Рубио, в числе этих должностных лиц Диас-Канель, министр Революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопес Мьера и министр внутренних дел Ласаро Альберто Альварес Касас. Упомянутые рестрикции будут действовать в отношении членов их семей, а также некоторых сотрудников судебных органов и пенитенциарной системы республики. Их имена и должности не приводятся. По версии американской стороны, они причастны к "неправомерному задержанию и пыткам участников протестов в июле 2021 года".

В заявлении подчеркивается, что США также вводят санкции в отношении 11 объектов собственности на Кубе, которые, по данным Вашингтона, связаны с ее властями. В их числе отель Torre K в Гаване. Полный список объектов не приводится.

Как подчеркнул Рубио, вашингтонская администрация выполняет распоряжение президента Дональда Трампа об ужесточении политики США в отношении Кубы. Пресс-служба Белого дома 30 июня опубликовала соответствующий меморандум американского лидера, направленный членам президентского кабинета. Документ, в частности, предписывает "положить конец применению экономической практики, в непропорциональной мере идущей на пользу правительству Кубы", а также вооруженным силам и службам безопасности этого государства. Меморандум подтверждает запрет совершения американскими гражданами туристических поездок на Кубу. Распоряжения Трампа предусматривают "поддержку экономического эмбарго Кубы" и противодействие мерам по его отмене "в ООН и на других международных форумах".

Согласно меморандуму, министрам финансов и торговли США было дано 30 дней на подготовку конкретных шагов во исполнение указаний президента. Госсекретарю было предписано составить список кубинских структур, которые якобы получают в непропорциональной мере выгоды от экономического взаимодействия с США. В меморандуме также говорилось, что фактически в качестве подсанкционных лиц американское правительство рассматривает не только политическое руководство Кубы, но и лидеров профсоюзов, главных редакторов государственных СМИ и их заместителей.

Политика США в отношении Кубы

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. Дипломатические отношения между Кубой и США были восстановлены 20 июля 2015 года. Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года к власти в США пришел республиканец Трамп. Он, в частности, ужесточил правила поездок американцев в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными.

Кубинские власти называют блокаду основной причиной сложной экономической ситуации в стране и требуют ее отменить. Россия традиционно поддерживает Кубу в этом требовании.