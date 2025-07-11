Генерал-майор ФРГ Фройдинг признал, что ВС РФ владеют инициативой на Украине

Украинские вооруженные силы отошли на "более западные оборонительные позиции", отметил руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при Минобороны Германии

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг признал, что Вооруженные силы РФ на протяжении последнего времени владеют инициативой на Украине.

Фройдинг отметил, что в военном отношении ситуация на Украине, "безусловно, напряженная". "Мы уже несколько недель, если не месяцев, наблюдаем, как российские вооруженные силы проявляют инициативу", - заявил генерал-майор в эфире телеканала ZDF, отметив устойчивый прогресс Вооруженных сил РФ на суше. - В последние недели мы наблюдали, как украинские вооруженные силы отошли на более глубокие, то есть более западные оборонительные позиции".

Говоря о ситуации в воздухе, Фройдинг подчеркнул, что за последние недели она ухудшилась, особенно в крупных городах и населенных пунктах Украины.