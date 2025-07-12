Конференция ООН по Палестине запланирована на 28-30 июля

Проведение мероприятия было отложено из-за конфликта Израиля и Ирана

ООН, 12 июля. /ТАСС/. Международная конференция высокого уровня по Ближнему Востоку, изначально запланированная на июнь, пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с 28 по 30 июля. Об этом сообщила в ответ на запрос ТАСС официальный представитель председателя 79-й сессии Генеральной Ассамблеи всемирной организации Шэрон Берч.

Проведение мероприятия было отложено из-за конфликта Израиля и Ирана. "Конференция состоится в период с 28 по 30 июля", - указала она.

С 17 по 20 июня Саудовская Аравия и Франция должны были организовать в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке конференцию высокого уровня, направленную на продвижение глобальных усилий по достижению двухгосударственного решения израильско-палестинского конфликта. 13 июня в свете начала вооруженного конфликта между Израилем и Ираном президент Франции Эмманюэль Макрон объявил, что мероприятие откладывается из-за "проблем с логистикой и безопасностью".

В общей сложности Палестина признана 148 членами ООН. В 95 странах действуют палестинские посольства и постоянные представительства. Советский Союз, правопреемницей которого является Россия, признал Государство Палестина в 1988 году.

Принцип "двух государств для двух народов" предполагает создание независимой Палестины в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующей в мире с Израилем.