Карлсон предложил лишать гражданства США воевавших на Украине американцев

Журналист также считает, что имеющих двойное гражданство людей нельзя допускать к власти в Соединенных Штатах

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон считает необходимым лишать гражданства США людей, воевавших на Украине.

На конференции консервативной общественной организации Turning Point USA в штате Флорида его спросили, должны ли Соединенные Штаты разрешать своим гражданам иметь двойное гражданство и может ли человек одновременно присягнуть на верность двум государствам.

"Любой, кто служит в армии другого государства, должен быть немедленно лишен гражданства [США]. Многие американцы служили в Армии обороны Израиля, они должны быть лишены гражданства. Многие американцы служили на Украине, они должны быть лишены гражданства. Невозможно воевать за другую страну и оставаться американцем", - ответил Карлсон.

Журналист также считает, что люди с двойным гражданством не должны допускаться к власти в Соединенных Штатах.