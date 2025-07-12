Таубер: в Молдавии перед выборами ускорили политическую расправу над оппозицией

Исполнительный секретарь исполкома политического блока "Победа" заявил, что преследование реальной оппозиции - это отличительная черта режима Майи Санду

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее Партия действия и солидарности (ПДС) ускорили преследование оппозиции, чтобы не допустить ее победы на парламентских выборах в сентябре. Об этом заявила ТАСС депутат молдавского парламента, исполнительный секретарь исполкома политического блока "Победа" Марина Таубер, комментируя требования прокуратуры Молдавии приговорить ее к 13 годам лишения свободы.

"Преследование реальной оппозиции - это отличительная черта режима Санду, - сказала она. - Перед выборами этот процесс ускоряют, чтобы в свою пользу провести предвыборную кампанию и любыми неправдами попасть в парламент. Чего только стоит желание власти упечь на 9 лет за решетку легитимную, избранную народом главу Гагаузии Евгению Гуцул. Однозначно заявляю: любое судебное преследование меня и моих коллег - это политическая расправа".

Таубер добавила, что власти Молдавии боятся честной конкуренции, потому что в таком случае останутся не у дел. Она подчеркнула, что рейтинги Санду минимальные, а люди в стране просто выживают. "Люди прекрасно помнят предвыборные обещания и видят реальность: не сделано абсолютно ничего из обещаний, - отметила она. - Более того, страна пришла в упадок. Уничтожена экономика, концы с концами сводят промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли".

В этой ситуации, указала Таубер, преследование оппозиции также направлено на то, чтобы отвлечь народ страны от многочисленных проблем. "По всей видимости, запрос прокуроров был срежиссирован для того, чтобы люди не вспомнили про отчет Санду за прошедшие четыре года и не проклинали ее каждую секунду", - сказала депутат.

Молдавская прокуратура 11 июля ходатайствовала о назначении Таубер путем частичного сложения наказаний тюремного заключения на 13 лет с лишением права занимать госдолжности. В заявлении прокуратуры отмечалось, что оппозиционеру предъявлены обвинения по пяти эпизодам: фальсификация отчетов о финансировании избирательной кампании и политической партии, принятие незаконного финансирования, а также вмешательство в отправление правосудия. Указывалось также, что уже более полугода политик находится за пределами страны, судебные заседания проходят в ее отсутствие. В связи с этим обвинение попросило объявить ее в розыск для помещения под арест.

Ранее Таубер заявила ТАСС, что не признает свою вину и считает, что за этим делом стоит Санду и контролирующая парламент и правительство ПДС.