МО Белоруссии: выход стран из Оттавской конвенции отражает деградацию безопасности

Одни европейские государства с легкостью отказались от не так давно взятых на себя ограничений, заявил помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Решение Польши, Финляндии и стран Балтии о выходе из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин вызывает недоумение и свидетельствует о деградации архитектуры международной безопасности. Такое мнение выразил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Первая половина 2025 года войдет в историю, как время нарастания глобальной напряженности на фоне продолжающегося снижения интереса политических элит государств Запада к разоружению и контролю над вооружениями. Одним из проявлений дальнейшей деградации архитектуры международной безопасности стали решения руководства Польши, Финляндии и стран Балтии о выходе из Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, которую также называют Оттавской конвенцией", - говорится в статье Ревенко, опубликованной в газете министерства обороны "Белорусская военная газета. Во славу Родины".

Начальник департамента напомнил, что документ был подписан в 1997 году по инициативе Канады, Австрии, Норвегии и других стран, а также ряда международных неправительственных организаций. "Продолжительное время число государств, присоединившихся к конвенции, неуклонно росло и достигло 165, что сделало ее одним из наиболее эффективных и широко признанных инструментов, запрещающих конкретный вид боеприпасов", - рассказал он.

"Искреннее недоумение вызывает то, с какой легкостью одни европейские государства отказались от не так давно взятых на себя ограничений, а другие это решение фактически поддержали. Ведь на протяжении многих лет именно страны Европейского союза, в полном составе присоединившиеся к Оттавской конвенции, достаточно успешно убеждали мировое сообщество в необходимости ее выполнения", - отметил Ревенко.