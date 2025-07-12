В Минске считают, что планы Киева выйти из Оттавской конвенции чреваты проблемами

Помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко также отметил, что республика с обеспокоенностью воспринимает шаги других государств

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Намерение украинских властей выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин в перспективе только добавит проблем с разминированием. Такое мнение выразил начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Белоруссии по вопросам международного военного сотрудничества Валерий Ревенко.

"Буквально недавно стало известно и о решении Украины выйти из Оттавской конвенции, хотя вопросы к Киеву по ее выполнению были уже давно. Ратифицировав конвенцию в 2005 году, Украина заявила о наличии на своей территории более 6,4 млн противопехотных мин. За прошедшие годы было ликвидировано менее половины из них, а в 2020-м завод, где проходила утилизация, и вовсе был закрыт. Страна уже сталкивается с проблемой масштабного минирования территории. Решение о выходе из Оттавской конвенции подчеркивает намерение украинского руководства продолжить эту практику, что добавит проблем с разминированием в будущем и с высокой долей вероятности приведет к новым жертвам среди мирного населения", - говорится в статье Ревенко, опубликованной в газете министерства обороны "Белорусская военная газета. Во славу Родины".

По его словам, решение, принятое рядом государств - членов НАТО и Украиной о выходе из Оттавской конвенции, будет иметь ряд долгосрочных негативных последствий как для самих этих стран, так и для всего мирового сообщества. "Оно подвергнет новым вызовам и без того ослабленную систему международной безопасности", - констатировал Ревенко.

Начальник департамента также отметил, что Белоруссия, присоединившаяся к Оттавской конвенции раньше своих соседей и полностью выполняющая все ее требования, с обеспокоенностью воспринимает шаги других государств, приводящие к разрушению системы международного гуманитарного права. "С 1944 года на территории нашего государства было обнаружено и уничтожено более 27,7 млн единиц взрывоопасных предметов времен двух мировых войн. Свыше 20 тыс. опасных находок было обнаружено только в 2024 году, спустя 80 лет после завершения последних боевых действий. Мы действительно имеем хорошее представление о проблемах, связанных с необходимостью разминирования территории", - рассказал Ревенко.

Кроме того, он обратил внимание, что в эпоху взаимозависимости растущая глобальная военно-политическая напряженность неминуемо затрагивает все государства, невзирая на их географическое положение, размер и военную мощь. "Механизмы разоружения и контроля над вооружениями в случае их надлежащего использования являются тем проверенным инструментом, который действительно может предотвращать конфликты, обеспечивать мир, доверие и безопасность. Скорейшее возобновление всестороннего и всеобъемлющего диалога по данной проблематике должно стать нашей общей задачей и приоритетом", - заключил помощник министра обороны Белоруссии.