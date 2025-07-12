Telegraph: Трамп потребует от Украины территориальных уступок при соглашении с РФ

Европейские партнеры Киева обеспокоены таким подходом американского лидера, отмечает газета

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа принудит Украину пойти на уступки территорий в случае подписания соглашения о мирном урегулировании с Россией. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее информации, Белый дом дал понять, что, в случае посредничества Трампа при урегулировании между Москвой и Киевом, последнему с высокой степенью вероятности придется уступить территории. Причиной тому, как считает издание, служат успехи ВС РФ в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.

В то же время европейские партнеры Украины обеспокоены таким подходом американского лидера, поскольку он может "продавить" такой вариант соглашения без согласия Киева. Потому в Брюсселе могут предложить альтернативный план, заключила газета.