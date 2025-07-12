Эрдоган назвал процесс курдского урегулирования не итогом компромисса или торга

Президент Турции также отметил, что осторожность и безопасность останавливают кровь и прекращают слезы матерей

АНКАРА, 12 июля. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что реализуемый Анкарой процесс урегулирования проблемы с Рабочей партией Курдистана (РПК) не является результатом компромисса или какого-либо торга.

"Я должен подчеркнуть один момент. После первой атаки [РПК] в 1984 году Турецкая Республика прибегла ко всем средствам и методам, чтобы положить конец терроризму. Для этого были найдены и способы, выходящие за рамки вооруженной борьбы. Однако ни один из них не принес результаты. Нынешний наш проект свободной от терроризма Турции не является результатом переговоров, торга или взаимных уступок. Именно поэтому мы были очень осторожны с самого начала его реализации и еще более осторожно действуем сейчас. Это остановит кровь, прекратит слезы матерей и облегчит боль", - заявил Эрдоган, выступая перед членами правящей Партии справедливости и развития.