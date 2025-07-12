AFP: вопрос вывода израильских войск из сектора Газа затрудняет переговоры в Дохе

По сведениям одного из собеседников агентства, Израиль представил карту вывода войск из сектора Газа, которая, по мнению палестинской стороны, "является лишь планом передислокации и перегруппировки израильской армии"

ДОХА, 12 июля. /ТАСС/. Стремление Израиля сохранить военное присутствие в секторе Газа осложняет консультации посредников со сторонами конфликта, которые проходят в Дохе. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в палестинском анклаве.

По сведениям одного из собеседников агентства, Израиль представил карту вывода войск из сектора Газа, которая, по мнению палестинской стороны, "является лишь планом передислокации и перегруппировки израильской армии". "Израиль продолжает затягивать [переговоры] и препятствовать достижению соглашения, чтобы продолжить войну на уничтожение", - добавил другой источник AFP.

Согласно утверждению одного из источников агентства, представленная Израилем карта "предусматривает сохранение вооруженных сил более чем на 40% территории сектора Газа". Он отметил, что палестинское движение ХАМАС отвергает этот план. По словам другого собеседника AFP, движение требует "полного вывода израильских войск из всех районов, занятых после 2 марта 2025 года".

В то же время один из собеседников AFP уточнил, что на консультациях в Дохе был достигнут определенный прогресс по вопросам, касающимся доставки гуманитарной помощи в сектор Газа и обмена удерживаемых в анклаве израильских заложников на содержащихся в Израиле палестинских заключенных.

6 июля ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.