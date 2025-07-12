В Индии ждут публикации итогового отчета об авиакатастрофе в Ахмедабаде

Министр гражданской авиации страны Кинджарапу Раммохан Наиду также предостерег от поспешных выводов

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 июля. /ТАСС/. Власти Индии ожидают публикации окончательного отчета об авиакатастрофе в Ахмедабаде в ближайшее время. Об этом заявил журналистам министр гражданской авиации страны Кинджарапу Раммохан Наиду.

По его словам, опубликованный Бюро расследования авиационных происшествий Индии (AAIB) в ночь на субботу промежуточный отчет содержит лишь предварительные оценки. "Я не думаю, что нам следует делать поспешные выводы", - сказал Наиду.

"Мы сотрудничаем с AAIB, предоставляя необходимую поддержку. Мы надеемся, что окончательный отчет будет опубликован в ближайшее время, и мы сможем прийти к какому-то выводу", - отметил министр. "Я искренне верю, что у нас самые лучшие пилоты и члены экипажа во всем мире", - добавил он.

В предварительном отчете говорится, что подача топлива в двигатели были отключена, а затем запущена вновь. Однако в нем не указано, что послужило причиной перемещения переключателей подачи топлива - действия человека, механическая неисправность или сбой в работе электроники. Этот важный вопрос остается без ответа и находится в центре внимания продолжающегося расследования.