В Италии спецдокладчика ООН по Палестине выдвигают на Нобелевскую премию мира

Соответствующая общественная петиция размещена портале change.org и за три дня набрала более 8,5 тыс. подписей

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Сбор подписей на выдвижение специального докладчика ООН по вопросу о положении в области прав человека на оккупированных палестинских территориях Франческу Альбанезе на Нобелевскую премию мира начался в Италии. Соответствующая общественная петиция размещена портале change.org и за три дня набрала более 8,5 тыс. подписей, количество подписантов постоянно растет.

Ранее США ввели санкции в отношении Альбанезе, которую за ее доклады и призывы по Палестине обвиняют в распространении антисемитизма и поддержке терроризма. Решение о подобной рестрикции принял лично госсекретарь США Марко Рубио.

"С достоинством, самоотверженностью и независимостью Франческа Альбанезе исполняет свои обязанности в рамках вверенного ей мандата, обличая военные преступления, апартеид и геноцид в отношении палестинского населения. Ее работа - это конкретный акт, направленный на достижение мира, основанного на правах и справедливости. Просим парламентариев, официальных представителей власти и институтов, научного сообщества официально поддержать номинацию Альбанезе на Нобелевскую премию мира", - говорится в тексте.

По словам самой Альбанезе, итальянского специалиста по международному праву, с 2022 года спецдокладчика ООН, она подготовила шесть докладов для ООН, всегда указывая на необходимость расследовать совершенные преступления: такие как незаконные задержания, грубое обращение с несовершеннолетними и геноцид. Она публично осуждала правительство Израиля за блокировки гуманитарной помощи и отключения электричества в секторе Газа, призывала прекратить поставки оружия Тель-Авиву и выступала за передачу премьер-министра Биньямина Нетаньяху международному правосудию.

В ООН назвали опасным прецедентом введение США санкций в отношении Альбанезе, поскольку рестрикции против сотрудников всемирной организации неприемлемы.