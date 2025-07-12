Президент Сирии прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

Визит ранее не анонсировался

БАКУ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. Об этом сообщило государственное информационное агентство АзерТАдж.

Визит ранее не анонсировался.

В Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев в честь президента Сирии был выстроен почетный караул, отмечает агентство. По его информации, аш-Шараа встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, замминистра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

О программе визита пока неизвестно.

В апреле аш-Шараа встречался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Антальского дипломатического форума. На ней азербайджанский лидер выразил готовность своей страны участвовать в процессе восстановления в Сирии и пригласил аш-Шараа посетить Азербайджан.

В феврале Азербайджан после 13-летнего перерыва возобновил деятельность своего посольства в Сирии.