Лукашенко призвал Молдавию не рваться в ЕС

Президент Белоруссии также выразил сомнение, что Молдавию ждут в Евросоюзе

МИНСК, 12 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии призвал Молдавию не рваться в Европейский союз, поскольку Кишинев там никто не ждет.

"Мой вам совет древнего политика: не рвитесь ни в какие союзы, никто вас нигде не ждет. Вы видели, как любили европейцы, к примеру, Украину. Как только Украина транзитом через Европейский союз хотела поставить зерно в прошлом году, ее начали блокировать. Не дали провезти. Даже в Африку Украина не могла поставить это зерно. По той информации, которую мы получали", - сказал белорусский лидер на встрече в Минске с бывшим президентом Молдавии, председателем Партии социалистов Игорем Додоном.

Глава государства также выразил сомнение, что Молдавию ждут в ЕС. "Вы что думаете, молдаван там ждут, что особые будут отношения? Точно так будет с вашей аграрной продукцией, вином и так далее, и тому подобное", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

"Когда ты был президентом, ты уже проходил это все. Я помню, когда тебе приходилось прорубать окно снова сюда на восток - в Беларусь, Россию - для того, чтобы жил народ Молдовы. Поэтому мой вам совет: цените свою землю, нет более прекрасного уголка в мире, чем Молдова. Мне так кажется с советских времен", - отметил президент Белоруссии.

Он также рассказал, что в советские времена много раз бывал в Кишиневе и не только. "Очень красивый, очень добрый, очень порядочный народ. И мне бы очень хотелось, чтобы меньше было там проблем. Если от нас что-то зависит, и в этой ситуации, и в будущем, - скажи, мы будем рядом с нашими друзьями", - заверил Лукашенко.