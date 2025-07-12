NYT: Россия готова к возможному введению новых санкций со стороны США

По информации газеты, российский лидер Владимир Путин готов, что президент США Дональд Трамп будет действовать более жестко в вопросе Украины

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осведомлен, что США могут ввести новые антироссийские санкции, и готов к ним. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на близкие к Кремлю источники.

По их информации, российский лидер готов к тому, что президент США Дональд Трамп будет действовать более жестко в вопросе Украины. При этом собеседники газеты отметили, что на данный момент Путин доволен контактами с Трампом в этом году. Один из источников указал, что глава России ожидает, что сможет договориться об ослаблении санкций в будущем.

11 июля обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан высказал предположение, что Трамп может объявить о новых санкциях против России и сообщить о новых военных поставках Украине в понедельник.

10 июля Трамп заявил, что планирует сделать в понедельник крупное заявление, касающееся России. Подробностей американский лидер не привел, но вновь отметил, что разочарован тем, как продвигается урегулирование на Украине.