Армия Израиля заявила, что за двое суток атаковала в Газе около 250 целей

Среди них заминированные здания, склады с оружием, позиции для запуска противотанковых ракет, туннели, снайперские позиции, иные объекты военной инфраструктуры

ТЕЛЬ-АВИВ, 12 июля. /ТАСС/. Израильские ВВС продолжают наносить удары по различным объектам на всей территории сектора Газа.

Как сообщила армейская пресс-служба, за минувшие 48 часов в анклаве были атакованы около 250 целей. Среди них заминированные здания, склады с оружием, позиции для запуска противотанковых ракет, туннели, снайперские позиции, иные объекты военной инфраструктуры. Удары наносились и по отдельно взятым вооруженным палестинским радикалам.

Сухопутные подразделения продолжают действовать в разных частях сектора. В частности, в районах Эш-Шуджаия и Аз-Зейтун в городе Газа они за минувшие двое суток уничтожили несколько наблюдательных позиций и взрывных устройств, которые участники вооруженных отрядов радикальных движений ХАМАС и "Исламский джихад" использовали для засад против израильских военных. Действия сухопутных войск поддерживала авиация, уничтожившая за это время десятки палестинских радикалов в том районе.

Бои велись также в районе города Бейт-Ханун на севере анклава, там военные уничтожили различные объекты военной инфраструктуры, в том числе подземные сооружения.