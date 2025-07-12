L'Antidiplomatico: Мелони пригласила Зеленского на ужин, чтобы напомнить о долге

Киеву надо найти подходящий способ расплаты, считает портал

РИМ, 12 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила Владимира Зеленского на ужин для участников конференции по восстановлению Украины, чтобы напомнить ему о долге Киева перед ЕС за предоставление военной помощи. Об этом пишет портал L'Antidiplomatico.

Как утверждает портал, формально ужин должен был служить подтверждением экономической поддержки Украины со стороны Европы. Однако, считает L'Antidiplomatico, на деле мероприятие служило напоминанием о том, что долг должен быть погашен, а Киеву надо найти подходящий способ расплаты.

10-11 июля в Риме проходила конференция по восстановлению Украины URC 2025.

В ней принимали участие представители европейских правительств, парламентов и предприятий. Основной темой конференции были заявлены инвестиции в восстановление гражданской инфраструктуры на Украине, но европейские лидеры обсудили и военную поддержку Киева. На конференции было объявлено о создании очередного европейского фонда для восстановления Украины, который призван привлечь инвестиции в размере €10 млрд.