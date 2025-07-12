Навроцкий призвал Зеленского разрешить эксгумационные работы на Волыни

В то же время избранный президент Польши заявил о необходимости "чтить память погибших по обе стороны границы"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Избранный президент Польши Кароль Навроцкий попросил Владимира Зеленского дать разрешение на полномасштабные работы по поиску и перезахоронению останков жертв Волынской резни.

"Еще раз, господин посол [Украины в Польше Василий Боднар], как избранный президент, я хотел бы официально обратиться к <...> Зеленскому с просьбой о возможности проведения полномасштабных эксгумаций на Волыни", - заявил Навроцкий, выступая на памятных мероприятиях в городе Хелм на юго-востоке Польши. Слова избранного главы польского государства приводит агентство PAP. В ответ на призыв Навроцкого украинский посол согласился с тем, что "надо назвать преступление преступлением". В то же время он заявил о необходимости "чтить память погибших по обе стороны границы".

11 июля в Польше ежегодно отмечается День памяти о поляках - жертвах геноцида, осуществленного ОУН-УПА (Организация украинских националистов - Украинская повстанческая армия, запрещены в РФ) на восточных землях Второй Польской Республики, в 2025 году он получил статус государственного памятного дня.

В годы Второй мировой войны ОУН в сотрудничестве с немецкими разведывательными органами начала борьбу против советской власти. В 1943 году она организовала УПА. С февраля 1943 года украинские националисты начали акцию по уничтожению польского населения Волыни. Кульминации карательные операции достигли 11 июля 1943 года, когда отряды ОУН-УПА атаковали около 100 польских населенных пунктов. Жертвами стали около 100 тыс. человек, главным образом женщины, дети и старики. В 2016 году польский парламент признал эти события геноцидом, а в 2025 году 11 июля был объявлен государственным памятным днем. В апреле 2025 года начались первые поисковые работы в Тернопольской области.