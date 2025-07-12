В Лесото объявили режим национального бедствия из-за тарифов США

Режим будет действовать до 30 июня 2027 года

ПРЕТОРИЯ, 12 июля. /ТАСС/. Режим национального бедствия введен в Королевстве Лесото в связи с резким ростом безработицы, вызванным введением администрацией президента США Дональда Трампа повышенных тарифов на импорт товаров из этой страны. Об этом заявил министр торговли, промышленности и по делам малых предприятий Лесото Мокети Шелиле, отметив, что наибольший удар в связи с новыми тарифами понесет текстильная промышленность.

"Объявление режима национального бедствия позволит правительству в течение ближайших двух лет создать в ускоренном режиме 60 тыс. рабочих мест вне текстильной промышленности", - сказал он в интервью газете Financial Times.

Основной статьей экспорта Лесото в США является текстиль, который покупают популярные бренды, включая Levi's. В минувшем году королевство поставило в США товаров на $237 млн, что составляет десятую часть ВВП Лесото. США приняли решение ввести на текстиль из Лесото тарифы в размере 50%, что вызвало в африканской стране массовое закрытие производств и увольнение части персонала. "Нам угрожает полная остановка текстильной промышленности", - заявил Шелиле.

Режим национального бедствия будет действовать в Лесото до 30 июня 2027 года. Он позволяет ускорить процесс принятия решений по инвестициям и расходам государственного бюджета на создание новых рабочих мест за счет ликвидации ряда бюрократических требований.

Расположенное на юге Африки и не имеющее выхода к морю Королевство Лесото является одним из самых бедных государства мира. Население страны составляет 2,36 млн, половина из которого живет ниже уровня бедности, установленного Всемирным банком. Он равен суточному доходу в $2,15. Общая безработица составляет около 30%, а среди молодежи - 48%.