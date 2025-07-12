Ким Чен Ын подчеркнул важность визита Лаврова

Глава МИД РФ пошутил, что не смог устоять от предложения из-за того, что первым гостем был посол РФ Александр Мацегора, который сделал рекламу

ВОНСАН /КНДР/, 12 июля. /ТАСС/. Глава КНДР Ким Чен Ын отметил, что министр иностранных дел России Сергей Лавров очень усердно трудится на внешнеполитическом фронте, поэтому он решил встретиться с ним на курорте в Вонсане.

"За последнее время вы проводите очень активную внешнеполитическую деятельность. Я подумал, что лучше всего, чтобы встретиться с вами не в Пхеньяне, а здесь, потому что можете немного отдохнуть, - сказал Ким Чен Ын. - Вы являетесь первым иностранным гостем для нашего курорта. Мне очень приятно, что мы с вами здесь встречаемся".

Лавров пошутил, что первым гостем был посол РФ Александр Мацегора, который "такую рекламу сделал, что я не мог устоять от вашего предложения".

"Ваш визит является очень важным моментом для выхода на новый уровень нашего особого и прочного союзничества, очень важным моментом в развитие сотрудничества в разных сферах", - подчеркнул лидер КНДР. Он отметил важность контактов для защиты интересов двух стран.