NZZ: российские беспилотники успешно преодолевают украинские системы ПВО

Газета считает, что украинское командование предоставляет только косвенные данные о количестве БПЛА, которые задействуют российские военные

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия добивается все больших успехов на Украине, расширяя арсенал своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое мнение выразила газета Neue Zürcher Zeitung.

Она отмечает, что ВС РФ за последний год стали намного успешнее атаковать позиции ВСУ и преодолевать украинские системы ПВО.

Украинское командование, как считает издание, предоставляет только косвенные данные о количестве БПЛА, которые задействуют российские военные, но и эта информация позволяет сделать вывод о российских успехах.