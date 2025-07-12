12 июля, 14:54
Военная операция на Украине

NZZ: российские беспилотники успешно преодолевают украинские системы ПВО

Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС
Газета считает, что украинское командование предоставляет только косвенные данные о количестве БПЛА, которые задействуют российские военные

ЖЕНЕВА, 12 июля. /ТАСС/. Россия добивается все больших успехов на Украине, расширяя арсенал своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое мнение выразила газета Neue Zürcher Zeitung.

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Она отмечает, что ВС РФ за последний год стали намного успешнее атаковать позиции ВСУ и преодолевать украинские системы ПВО.

Украинское командование, как считает издание, предоставляет только косвенные данные о количестве БПЛА, которые задействуют российские военные, но и эта информация позволяет сделать вывод о российских успехах. 

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