По мнению лидера партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость", это следующий шаг "к большой европейской войне"

БЕРЛИН, 12 июля. /ТАСС/. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт заявила, что финансирование Германией производства дальнобойных систем вооружений, которые ВСУ могут использовать для нанесения ударов по территории РФ, является новым уровнем эскалации и следующим шагом "к большой европейской войне".

"Эти заявления крайне опасны. Тот факт, что Украина теперь может атаковать внутренние районы России с помощью оружия, финансируемого Германией, является новым уровнем эскалации, который еще больше приближает нас к горячей войне с Россией. Какое опасное безумие! Следующий шаг на пути к большой европейской войне", - написала Вагенкнехт в X.

11 июля руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил в эфире телеканала ZDF, что ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля. В то же время он утверждал, что Киеву "нужны системы вооружения, способные проникать вглубь российской территории и атаковать склады, командные пункты, аэродромы, самолеты". Германия, по его словам, готова обеспечить Украину такими системами вооружений.

Во время визита Владимира Зеленского в Берлин власти двух стран 28 мая подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. В середине июня министр обороны ФРГ Борис Писториус и Зеленский в Киеве подтвердили, что Германия и Украина намерены начать совместное производство боевых систем большой дальности. Среди таковых назывались беспилотники, крылатые ракеты.

1 июля газета Die Welt со ссылкой на собственные источники сообщила, что Германия начала финансирование производства дальнобойных боевых систем для Украины. По ее данным, представители правительства ФРГ подписали с украинской стороной первый договор, согласно которому ФРГ возьмет на себя оплату изготовления более 500 дальнобойных беспилотников типа Ан-196 ("Лютый").

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более €40 млрд. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.