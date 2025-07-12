В Газе заявили, что в анклаве с марта от голода погибли 67 детей

Еще более 650 тыс. детей в возрасте до пяти лет, вероятно, столкнутся с угрозой голода в ближайшие недели, указало управление по работе со средствами массовой информации в анклаве

КАИР, 12 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 67 детей погибли от голода в секторе Газа с момента установления его полной блокады в марте 2025 года. С таким утверждением выступило управление по работе со средствами массовой информации в анклаве.

"Число детей, погибших в Газе в результате недоедания, возросло до 67. Еще более 650 тыс. детей в возрасте до 5 лет, вероятно, столкнутся с угрозой голода в ближайшие недели", - говорится в сообщении ведомства, опубликованном в его Telegram-канале.

Минздрав анклава со своей стороны проинформировал, что за время проведения израильской военной операции в Газе в секторе погибли 57 882 палестинца, еще 138 095 пострадали. За минувшие сутки жертвами обстрелов и авиаударов со стороны Израиля стали 59 человек, 208 ранены.

С 2 марта 2025 года в сектор Газа не поступает гуманитарная помощь, по решению Израиля остаются закрытыми все контрольно-пропускные пункты. 18 марта израильская армия возобновила боевые действия в секторе, нанеся по нему массированные удары и прервав тем самым установленный в январе этого года режим прекращения огня. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху объяснила это отказом палестинского движения ХАМАС от предложений, выдвинутых на переговорах посредниками и спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, заявив, что цель операции в Газе - освобождение всех заложников.

19 мая власти еврейского государства объявили, что разрешат ввоз на территорию Газы базового объема продовольствия для предотвращения угрозы голода в анклаве. Согласно оценкам правительства Газы, для удовлетворения самых необходимых потребностей его жителей в анклав ежедневно должны прибывать около 500 грузовых машин с гуманитарной помощью.