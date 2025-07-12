Руководство Ганьсу взяло под контроль расследование отравления детей свинцом

Также канцелярия по безопасности пищевых продуктов при Госсовете КНР направила в Ганьсу рабочую группу для контроля над расследованием

ШАНХАЙ, 12 июля. /ТАСС/. Партийный комитет китайской провинции Ганьсу взял под особый контроль расследование инцидента с отравлением свинцом детей в городе Тяньшуй. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Руководителем следственной группы назначен представитель партийного комитета и народного правительства провинции. В работе группы также принимают участие представители провинциальной комиссии по проверке дисциплины, регионального департамента общественной безопасности и других ведомств.

Канцелярия по безопасности пищевых продуктов при Госсовете КНР направила в Ганьсу рабочую группу для контроля над расследованием.

В начале июля стало известно о массовом отравлении в одном из частных детских садов города Тяньшуй провинции Ганьсу. У 233 детей был выявлен аномальный уровень свинца в крови. При этом у некоторых из них этот показатель достигал 400 мкг/л, что намного выше порога 250 мкг/л, требующего госпитализации. По рассказам родителей, у детей в течение нескольких месяцев наблюдались такие симптомы, как тошнота, диарея, спазмы в животе и боли в ногах. В ходе расследования выяснилось, что тяжелый металл попал в организм детей через пищу, в которую был добавлен запрещенный к употреблению краситель. Правоохранители задержали 8 человек, включая директора детского сада.