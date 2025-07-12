Al Arabiya: посредники в Дохе ждут от Израиля новый план вывода войск из Газы

По данным телеканала, еврейское государство может представить его в субботу или воскресенье

ДОХА, 12 июля. /ТАСС/. Катарские и египетские посредники ожидают от Израиля внесения изменений в представленный израильскими переговорщиками на консультациях в Дохе план вывода войск из сектора Газа. Об этом сообщил саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник.

"Посредники ожидают от Израиля внесения правок в карты вывода войск из сектора Газа", - сказал неназванный собеседник канала. По его сведениям, Израиль может представить обновленный план в субботу или воскресенье.

Ранее Agence France-Presse со ссылкой на палестинские источники сообщило, что стремление Израиля сохранить военное присутствие в палестинском анклаве осложняет консультации посредников со сторонами конфликта, которые проходят в катарской столице. Согласно утверждению одного их собеседников агентства, в пятницу израильская делегация представила карту вывода войск из сектора Газа, которая, по мнению палестинской стороны, "является лишь планом передислокации и перегруппировки израильской армии". Документ, добавил источник, предполагает сохранение израильских войск более чем на 40% территории анклава.

6 июля палестинское движение ХАМАС и Израиль при посредничестве Египта, Катара и США возобновили переговорный процесс в Дохе, который направлен на достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых в анклаве израильских заложников. 8 июля советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари сообщил, что переговоры еще не начались, а катарские и египетские посредники проводят консультации с представителями ХАМАС и Израиля с целью преодоления разногласий и определения рамок будущих переговоров. Он отметил, что достижение договоренностей о прекращении огня в секторе Газа потребует времени.