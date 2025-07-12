Макрон заявил, что Новая Каледония станет "новым государством" в составе Франции

По данным издания Politico, сделка также включает обязательства французской стороны по оказанию помощи в экономическом развитии и ее вынесут на голосование каледонцев и французского парламента

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Заморская территория Франции Новая Каледония станет "новым государством" в составе республики, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон.

"После более чем 10 дней переговоров избранные представители Новой Каледонии и государства заключили историческое соглашение. Государство Новая Каледония в составе республики - это ставка на доверие", - написал президент в X.

Как сообщил портал Les Nouvelles Calédoniennes, делегация от Новой Каледонии и представители правительства Франции подписали 12 июля в Париже соглашение об институциональном устройстве заморской территории после 10 дней переговоров.

Соглашение предполагает предоставление гарантии "постоянного" статуса территории, пишет портал. Одними из основных принципов, представленных в документе, являются внесение основополагающего закона в конституцию Франции, создание каледонского гражданства, неотделимого от французского, расширение электората, изменение состава членов парламента страны, передача Новой Каледонии налоговых полномочий и компетенций в сфере международных отношений.

Отмечается, что идея нового референдума о самоопределении была исключена, а выборы в провинциальные органы власти могут состояться в мае или июне 2026 года. Как пишет европейское издание Politico, сделка также включает обязательства Франции по оказанию помощи в экономическом развитии и будет вынесена на голосование каледонцев и французского парламента.

Премьер-министр Франсуа Байру в X назвал соглашение "историческим". По его словам, в его рамках было создано "государство Новая Каледония" в составе национальной структуры республики, закрепленное в конституции.

Кризис в Новой Каледонии

13 мая 2024 года в административном центре Новой Каледонии - Нумеа - протесты из-за французского законопроекта о расширении списков избирателей на местных выборах переросли в беспорядки. Их участники, среди которых было много несовершеннолетних, грабили и поджигали магазины, аптеки и автозаправки. Власти Франции заявили о сотнях пострадавших, также официально объявлено о гибели 13 человек, среди которых два служащих жандармерии.

Причиной недовольства стал законопроект, который предусматривал предоставление права голосовать на региональных выборах лицам, проживающим в Новой Каледонии более 10 лет. До сих пор правом голоса обладали только граждане, внесенные в списки избирателей на момент заключения Нумейского соглашения 1998 года, расширяющего автономию заморской территории, и их дети. Против этого выступают коренные жители Новой Каледонии канаки (41,2% населения архипелага), которые считают, что приток новых избирателей снизит их политическое влияние. В октябре 2024 года занимавший в то время должность премьер-министра Франции Мишель Барнье в ходе своей программной речи заявил, что скандальный законопроект не будет выноситься на рассмотрение конгресса двух палат парламента страны.